Fa incetta di profumi ed esce dal supermercato senza pagare, 25enne in manette

Nel pomeriggio di ieri una 25enne si è resa protagonista di un furto in un negozio di Carpi. La giovane, residente fuori regione, ha infatti asportato dal reparto profumeria di un supermercato in via dell’Industria merce per un valore di 952 euro, prelevandola dagli scaffali e uscendo dall’esercizio dal varco “uscita senza acquisti”.

La 25enne ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma è stata raggiunta da un addetto alla sorveglianza. Richiesto l’intervento della Polizia, una Volante si è immediatamente portata sul posto, procedendo all’arresto della donna per il reato di furto.

È in corso l’istruttoria a cura della Divisione Anticrimine per l’adozione delle previste misure di prevenzione.