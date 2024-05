Soprende i ladri in casa e loro fuggono, i Carabinieri ne arrestano uno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Intorno alle ore 17 di ieri, a Soliera, grazie ad un'effrazione due malintenzionati sono riusciti ad introdursi all'interno di un'abitazione dove risiede una donna. La signora si è accorta della loro presenza e i due ladri sono fuggiti.

Lanciato l'allarme alla centrale operativa del 112, i Carabinieri di Soliera hanno rapidamente intercettato e fermato uno dei due, nonostante la resistenza fisica a seguito della quale un militare è anche rimasto lievemente ferito.

Si trattava di un 26enne, tratto in arresto con l'accusa di tentato furto. L'arrestato è stato condotto stamane in Tribunale per la direttissima, a seguito della quale si è visto imporre il divieto di dimora a Soliera.