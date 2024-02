Sorpresa a rubare al supermercato, 54enne finisce in manette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri mattina i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto una donna ghanese di 54 anni, colta nella flagranza del reato di tentato furto aggravato commesso all’interno di un’attività commerciale de paese.

Nella circostanza, un addetto alla vigilanza del supermercato aveva notato la donna prendere dagli scaffali alcuni prodotti per l’igiene e uno zaino, occultandoli all’interno di una borsa che teneva a tracolla. Il personale di sicurezza ha informato il 112 ed i Carabinieri sono immediatamente intervenuti, accertando i fatti e recuperando la refurtiva, per un valore di 136 euro, ancora in possesso della donna.

La straniera è stata condotta in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo