Carabinieri fuori servizio arrestano un ladro al supermercato

Ieri sera i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 20enne per il furto in un supermercato del posto e per resistenza a pubblico ufficiale. Ad incastrare il giovane sono stati due militari fuori servizio, che casualmente si trovavano all’interno dello stesso esercizio commerciale e hanno notato il giovane prelevare della merce dagli scaffali e nasconderla in un marsupio.

Giunto alla cassa, il ragazzo ha pagato solo alcuni prodotti, uscendo con la merce nascosta in precedenza. I due Carabinieri allora lo hanno raggiunto e si sono qualificati come appartenenti all’Arma: hanno fermato il ragazzo che ha comunque provato ad allontanarsi, cercando di guadagnare l’uscita.

I due militari hanno chiesto quindi l'intervento dei colleghi in servizio e una pattuglia è giunta al supermercato: il 20enne aveva spintonato i militari intervenuti per primi con il chiaro intento di sottrarsi all’attività di identificazione e al successivo accompagnamento in caserma. La refurtiva è stata restituita alla responsabile del supermercato, mentre il ragazzo sarà processato per direttissima,