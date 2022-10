Spaccata con il tombino in viale Autodromo, arrestato il ladro e denunciato il complice

La notte scorsa è stato segnalato al 112 un tentativo di furto che si stava andando in scena ai danni del negozio di parrucchieri in viale Autodromo. La centrale operativa dell'Arma ha inviato immediatamente sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile.

La pattuglia che è giunta sul posto ha notato che a terra, a fianco alla vetrina, vi era ancora il coperchio in ghisa di un tombino, prelevato nelle vicinanze del negozio e utilizzato per sfondare il vetro e garantire l'accesso ai locali

Le immediate ricerche che sono scattate in zona hanno permesso, dopo brevissimo tempo, di rintracciare l’autore del furto, il quale è stato bloccato poco distante dal negozio, con una bicicletta che aveva rubato all’interno dell’esercizio commerciale stesso. L’uomo, 25enne, è stato tratto in arresto e processato per direttissima dopo aver trascorso alcune ore in cella di sicurezza.

Nel corso di accertamenti, una seconda persona, 35enne, è stata identificata e denunciata in stato di libertà in quanto ritenuta complice del ladro. I Carabinieri stanno approfondendo gli accertamenti per verificare la responsabilità degli indagati, anche in merito ad altri eventi analoghi verificatisi in città nelle ultime settimane.