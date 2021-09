Ladro di rame bloccato e arrestato in via Giardini, fuggito un complice

Grazia ad una guardia giurata la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino algerino di 44 anni, responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato in concorso

/ Via Giardini

Nella notte appena trascorsa gli agenti della Squadra Volante di Modena sono intervenuti presso uno stabile di via Giardini, a seguito della chiamata di un istituto di vigilanza pivata: una guardia giurata aveva infatti sorpreso e bloccato un intruso sul ballatoio esterno, in corrispondenza dei locali di un ufficio in disuso.

L'uomo era intento a sradicare dal muro una lamiera in rame, insieme ad un complice che è però riuscito a darsi alla fuga lanciandosi dal secondo piano dello stabile.

Gli agenti intervenuti hanno proceduto all’arresto dello straniero ed al sequestro di un centinaio di metri di lamiera, impilata dietro un muretto e pronta al trasporto, per un peso di circa 30 chili. Sono stati sequestrato un telefono, una tronchese e una torcia elettrica.

L’uomo, un algerino di 44 anni, è risultato gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di immigrazione.

Trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, come disposto dal Magistrato di turno, sarà processato con rito direttissimo nelle prossime ore. Intanto sono in corso indagini per risalire al complice.