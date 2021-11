Fugge contromano in via Vignolese, bloccato e arrestato 21enne senza patente

Nel tardo pomeriggio di ieri via Vignolese, nel tratto cittadino modenese, è stata teatro di un inseguimento. Protagonista un giovane al volante di un'auto, che ha ignorato un controllo dei Carabinieri in piazza Manzoni ed è fuggito verso la Vignolese, imboccandola in direzione periferia. Il fuggitivo ha bruciato un rosso, zigzagato nel traffico a forte velocità rischiando più volte di causare incidenti e imboccando la corsia opposta.

Le manovre spericolate non gli sono bastate: l'Arma è riuscita a bloccarlo all'altezza di via Campi. A bordo del mezzo è stato identificato un 21enne di origine marocchina, già noto alle forze dell'ordine. Il ragazzo non aveva mai conseguito la patente e viaggiava sull'auto intestata ad un'altra persona.

La sua condotta gli è valsa l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale e il processo per direttissima a cui è stato sottoposto stamane dopo una notte passata in cella di sicurezza.