Furti sulle auto, finisce in carcere il ladro seriale. Viveva in un treno dismesso

Negli ultimi mesi ha rappresentato l'incubo di tante famiglie modenesi con le sue scorribande notturne sulle auto in sosta. Portiere forzate, vetri spaccati e abitacoli spogliati di oggetti più o meno preziosi. Così si procurava da vivere il 45enne di origine sarda denunciato e arrestato più volte in città nell'ultimo periodo e puntualmente colto nuovamente sul fatto. Ora però, per lui si aprono le porte del carcere.

Nelle prime ore del mattino di ieri, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione a un’ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa nei confronti dell'uomo dal Tribunale di Reggio Emilia, misura richiesta dalla Procura reggiana per il reato di furto aggravato.

Il 45enne, il 25 febbraio scorso, aveva tentato di impossessarsi di alcuni prodotti in un esercizio commerciale di Reggio Emilia, venendo sorpreso e tratto in arresto. A seguito di tale reato, il Giudice del Tribunale aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nel comune d'origine, che però non era mai stata eseguita. L'uomo si era infatti spostato di nuovo su Modena, vivendo di espedienti e senza fissa dimora.

Con l'arresto del 17 marzo scorso in zona Morane, i Carabinieri i carabinieri avevano segnalato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia per la violazione della misura cautelare applicata da quel Tribunale.

La persona è così stata rintracciata per essere poi accompagnata al carcere di Sant'Anna. Il sardo "alloggiava" presso la Stazione Piccola, all’interno di un convoglio ferroviario dismesso. Situazione di degrado e occupazioni che era giò nota alle forze dell'ordine e che avevamo segnalato anche in questo articolo.