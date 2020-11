Ladro seriale in carcere dopo 17 furti con spaccata tra Spilamberto e Vignola

I militari della Stazione Carabinieri di Spilamberto, coadiuvati nella fase esecutiva dai militari della Stazione Carabinieri di Poggio di Ancona, hanno tratto in arresto su ordinanza di custodia cautelare in carcere un pluripregiudicato ben noto alle cronache locali. Si tratta di un 25enne già residente a Spilamberto, protagonista di una lunga serie di razzie negli scorsi anni, quando era diventato l'incubo dei cmmercianti della zona.

L'indagine scolta dall?Arma e coordinata dal Pm Katia Marino ha permesso di attribuire al giovane indagato ben 17 furti aggravati, tra tentati e consumati, con il metodo della spaccata prevalentemente mediante l’utilizzo di un tombino in ghisa: reati commessi dal novembre 2018 al settembre 2019 ai danni di altrettanti esercizi commerciali di Spilamberto e Vignola.

Il "copione" criminale si ripeteva in modo regolare: quasi sempre in orario serale o notturno, a bordo di auto o bicicletta (a volte anche a piedi), il 25enne si portava nei pressi dell’esercizio commerciale e, dopo aver asportato un tombino in ghisa nelle vicinanze oppure una transenna (od altro robusto strumento di effrazione), infrangeva con violenza le vetrate dell’esercizio e rubava quanto più possibile. Gli obiettivi dei raid erano distributori automatici, lavanderie automatiche, barberie, negozi di alimentari, farmacie, tabaccai, bar, supermercati ed altro. I bottini erano spesso rappresentati da biglietti gratta e vinci, sigarette, soldi contanti, detersivi, farmaci ed altro. Molto spesso i danni cagionati per migliaia di euro alle strutture degli esercizi commerciali colpiti erano di gran lunga più ingenti rispetto a quanto materialmente asportato.

Come i lettori più attenti ricorderanno, il 25enne era stato arrestato più volte, ma era sempre ricaduto nel suo "vizio", giustificato con la necessità di provvedere alla famiglia. In una circostanza era stato addirittura il comandante della Stazione di Spilamberto ad acquistare i pannolini per il figlio del ragazzo appena arrestato.

Attualmente il ladro seriale si trova in carcere ad Ancona a disposizione dell’autorità giudiziaria.