Ricercato da 18 anni, rintracciato dalla Polizia in Romania

Nell’ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato, volto alla ricerca di pericolosi latitanti, la Squadra Mobile di Modena in esito ad una mirata ed incisiva attività investigativa, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Modena e con l’ausilio del Servizio Centrale Operativo e del Servizio per la Cooperazione di Polizia, ha proceduto alla cattura con estradizione in Italia di un cittadino rumeno di 50 anni, latitante dal 2002, rintracciato in Romania.

Marius Dolose è quindi stato catturato il 9 settembre ed estradato in Italia: dopo l'arrivo a Milano Malpensa è stato rinchiuso nel carcere di Varese. Dovrà scontare 11 anni di reclusione.

Il 50enne era finito al centro di un'indagine per sfruttamento della prostituzione, in una delle prime inchieste svolte a Modena sulle organizzazioni che facevano giungere in Italia ragazze dell'Est Europa, talvolta anche minorenni, per poi costringerle a prostituirsi. In quell'indagine erano coinvolte altre 19 persone, tra cui anche il fratello dell'arrestato, che resta latitante.