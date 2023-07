Omicidio del Novi Sad, arrestato in Inghilterra il 23enne latitante

A quattro mesi dalla tragedia che ha macchiato di sangue il parco Novi Sad di Modena, i Carabinieri hanno individuato uno dei tre presunti assassini in fuga. Il 26 luglio la Polizia inglese, attraverso il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia, ha comunicato che il giorno precedente è stato tratto in arresto il cittadino pakistano, di anni 23, latitante, in esecuzione di Mandato d'Arresto interazionale emesso il 7 luglio scorso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Mode, su richiesta di questa Procura della Repubblica.

Il giovane è gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario e tentato omicidio in concorso con due connazionali (uno minorenne già arrestato e l'altro maggiorenne) in relazione ai fatti accaduti il 31 marzo scorso presso il Parco Novi Nad di Mode, dove il 16enne di nazionalità pakistana Moahmmad Arham era stato accoltellato ed ucciso al termine di una risa, mentre altri due giovani connazionali maggiorenni erano stati gravemente feriti con altre coltellate.

Le indagini dell'Arma avevano permesso di identificare rapidamente i presunti autori del delitto, scoprendo che si erano dati subito alla fuga, lasciando Modena. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica avevano già consentito al G.I.P. del Tribunale di Modena di emettere, il 13 aprile 2023, il provvedimento di custodia cautelare in carcere a carico del 23 enne, dichiarando successivamente il suo stato di latitanza ed emettendo nel mese di aprile un primo mandato di arresto europeo e successivamente nel mese di luglio .un mandato di arresto per l'Inghilterra.

Il 16 giugno scorso, l'incessante attività di ricerca degli indagati aveva già consentito alla Polizia Giudiziaria di rintracciare ed arrestare a Modena il complice minorenne, che era rientrato in città.

I Carabinieri del Reparto Operativo - Nucleo Investigativo di Modena, mantenendo il collegamento con le polizie di diversi Paesi, attraverso il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Uni. F.A.S.T. della Divisione Sirene, avevano consentito di indirizzare le attività di ricerca del latitante in Inghilterra, collaborando con i colleghi inglesi, fino al rintraccio e alla cattura avvenuti nei giorni scorsi. Il ragazzo potrà arrivare in Italia una volta concluse le pratiche per l'estradizione.