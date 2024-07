Lite all'interno di un negozio, richiedente asilo in manette

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nel pomeriggio di ieri la Squadra Volante è intervenuta nella zona della stazione delle corriere, in quanto era giunta segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un giovane che in stato di agitazione intimoriva i dipendenti e gli avventori del Tigotà di via Fabriani. Pare che alla ragione della lite vi fosse la pretesa restituzione di una somma di denaro pagata per un articolo acquistato per errore.

Il giovane in questione continuava ad inveire contro i dipendenti e poi contro gli agenti intervenuti, all’interno dell’esercizio opponendo resistenza nei loro confronti. Accompagnato in Questura a seguito degli accertamenti dattiloscopici, il 22enne gambiano è risultato già noto alle Forze dell’Ordine e regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente asilo.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto.