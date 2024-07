Dopo trent'anni di maltrattamenti trova il coraggio di denunciare il marito, 51enne in carcere

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Incoraggiata da personale qualificato dei centri antiviolenza di Sassuolo e Formigine, cui si era disperatamente rivolta dopo decenni di soprusi e vessazioni, una donna ha trovato la forza di sporgere denuncia per maltrattamenti da parte del marito. La signora si è recata presso i Carabinieri, ai quali ha anche chiesto di essere accompagnata presso l'abitazione per recuperare i propri effetti personali prima di lasciarla, approfittando della temporanea assenza del marito.

Le indagini, immediatamente coordinate da questa Procura, hanno consentito di accertare continue violenze fisiche e verbali, pressoché quotidiane, nonché minacce di morte in danno della donna. I fatti risalirebbero addirittura all'inizio della relazione coniugale, nel 1993. Il 51enne, in una recente occasione, avrebbe anche impugnato un coltello mentre era a letto, brandendolo di fronte alla donna e costringendola a rinchiudersi in bagno per timore di essere aggredita.

L'uomo avrebbe anche messo sotto stretto controllo il del telefono cellulare della moglie, costretta a cancellare le chat telefoniche ed a rimuovere applicativi di social media.

Le fonti di prova acquisite, che secondo la Procura della Repubblica costituirebbero gravi indizi, sono state illustrate nella richiesta cautelare condivisa dal Giudice per le Indagini Preliminari che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Ieri i Carabinieri del Comando Stazione di Formigine hanno quindi dato esecuzione all'ordinanza, accompagnando in carcere il 51enne, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti in danno della moglie convivente, aggravati per essere le condotte state commesse in presenza di un figlio affetto da disabilità e di altri figli minori.