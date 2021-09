Picchia la fidanzata incinta, 25enne in carcere

Intervento dei Carabinieri domenica a Finale Emilia. Non era la prima volta

Domenica scorsa un 25enne marocchino è stato arrestato dai carabinieri di Medolla con l’accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali. I militari, infatti, sono intervenuti nel primo pomeriggio presso l'abitazione del giovane, a seguito dell’ennesimo litigio avvenuto tra lui e la giovane fidanzata, al settimo mese di gravidanza.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo l’avrebbe anche percossa, procurandole lesioni personali. Non era la prima volta che il giovane si rendeva protagonista di fatti analoghi, motivo per il quale i Carabinieri erano già dovuti intervenire in passato presso l’abitazione.

Il ragazzo è stato arrestato e condotto al carcere di Sant’Anna a disposizione dell'autorità giudiziaria.