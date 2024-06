Due anni di angherie contro la madre, in carcere un 44enne. Sequestrate le sue armi

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Un uomo di 44 ani è finito in carcere nella serata di giovedì scorso, gravemente indiziato del delitto di maltrattamenti ai danni della madre. In particolare, i militari della Tenenza di Vgnola hanno ricevuto la richiesta d'aiuto da parte di una donna che ha esposto tutti i suoi timori sulla situazione della madre, da tempo vittima di condotte violente ad opera del figlio convivente.

Secondo quanto riferito, l'uomo si sarebbe reso autore di aggressioni fisiche e verbali minacce anche di morte, pugni, calci, strattonamenti e prese al collo - iniziati nel 2022 e proseguiti fino ad oggi e che, in una circostanza, avevano causato alla 73enne la temporanea invalidità della perdita dell'udito, a causa del'utilizzo di un'arma da parte del figlio.

Il resoconto dettagliato della donna ha suggerito ai Carabinieri di recarsi immediatamente nell'abitazione, per requisire le armi che il 44enen deteneva legalmente. Qui i militari hanno anche raccolto la testimonianza cruciale dell'anziana.

Nel corso della verbalizzazione della denuncia, madre e figlia hanno ricevuto diversi messaggi telefonici dal tenore gravemente minaccioso, dal momento che l'uomo le riteneva responsabili del ritiro delle sue armi. Una situazione che ha causato ulteriore angoscia nell'anziana, soprattutto all'idea del rincasare e di dover patire ulteriori violenze e vessazioni.

In seguito all'acquisizione degli elementi di prova ottenuti, con l'ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia, i Carabinieri sono quindi ritornati presso l'abitazione del 44enne e lo hanno tratto in arresto. L'indagato, su disposizione della Procura che ha coordinato nell'immediatezza le attività della Polizia Giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Modena, dove si trova ancora dopo la convalida da parte del Giudice per le Indagini preliminari.