Ancora in carcere Massimiliano Sciava, scoperte nuove frodi sui crediti d'imposta

Sabato scorso, su delega della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza di Modena ha dato esecuzione ad una ordinanza emessa dal Tribunale collegiale di Modena che ha previsto l’aggravamento della misura cautelare – da arresti domiciliari a custodia cautelare in carcere – cui è sottoposto il noto imprenditore mirandolese Massimiliano Sciava, condannato il 10 aprile in primo grado per i delitti di indebite compensazioni di crediti inesistenti, omesso versamento IVA, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, nonché di autoriciclaggio e falso in bilancio.

Sul conto dell'imprenditore, attivo nel settore della somministrazione di manodopera, stanno proseguendo indagini serrate del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Modena. Secondo l'inchiesta, nonostante nuovamente sottoposto a misura cautelare personale fosse dal mese di dicembre 2023, avrebbe continuato a generare milioni di crediti di imposta inesistenti, che sono stati in parte utilizzati. Un'operazione resa possibile attraverso società a lui riconducibili, non realmente operative, sfruttando anche indebitamente alcune agevolazioni fiscali riconosciute dal Governo nel periodo della pandemia.

La reiterazione di condotte che configurano il reato di indebite compensazioni di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000, il trasferimento all’estero e la successiva movimentazione delle somme di denaro derivanti dai reati tributari nonché l’accertata sistematica violazione del divieto di comunicazione cui l’imprenditore era tenuto durante gli arresti domiciliari hanno determinato

Dalle indagini sarebbe emersa la movimentazione di denaro all'estero, attraverso la violazione del divieto di comunicazione cui Sciava era sottoposto agli arresti domiciliari. Il Tribunale, su richiesta della Procura, ha deciso quindi di disporre l’aggravamento cautelare, attesa la necessità di "porre fine a condotte criminose che immettono nel tessuto economico crediti di imposta inesistenti attraverso operazioni “tossiche”, che danneggiano gravemente l’interesse erariale ed alterano i principi della leale concorrenza".