Arrestato dopo le dimissioni dall'ospedale il 17enne accoltellato in autostazione

E' uscito dal reparto dell'ospedale di Baggiovara in cui era ricoverato e per lui si sono aperte le porte del carcere minorile. Una buona e una cattiva notizia per il tunisino di 17 anni che era rimasto coinvolto in un accoltellamento in via Fabriani - accanto all'autostazione - nella serata del 18 novembre: le sue condizioni sono rapidamente migliorate, arrivando fino alle dimissioni dall'ospedale, ma al contempo per lui è scattato l'arresto e la detenzione a seguito dei fatti di quella stessa sera.

Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile della Questura, il ferimento con alcune coltellate all'addome da parte di un connazionale era stato soltanto il culmine di una serata contraddistinta da diversi reati che aveva visto coinvolti alcuni tunisini residenti presso una comunità per minori soli della città. Due fatti apparentemente slegati. Il 17enne è infatti accusato di aver rapinato un altro connazionale, maggiorenne e residente fuori provincia: insieme al complice avrebbe rubato il telefono e 50 euro alla vittima per poi fuggire.

Sulla via di fuga i due rapinatori si sarebbero poi imbattuti in un altro 17enne, che sarebbe l'autore materiale dell'accoltellamento che ha portato il giovane nordafricano ad essere ricoverato in codice rosso a Baggiovara, per poi restare in ospedale oltre un mese per la convalescenza.

L'accoltellatore e l'altro rapinatore erano stati individuati dalla Polizia nelle ore immediatamente successive ai fatti: erano infatti ragazzi problematici e già noti per la loro presenza nella comunità dei minori soli che tanto è stata al centro delle cronache autunnali sotto la Ghirlandina. Ora con le dimissioni dal nosocomio si completa quindi ò'operazione che ha portato alle tre misure cautelari, in attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria.