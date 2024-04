Dà in escandescenza in un negozio, bloccato con lo spray e arrestato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Nella mattinata di sabato scorso, 27 aprile, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano sono intervenuti presso un esercizio commerciale, dal quale era partita la segnalazione dei gestori per alla presenza di una persona molesta. Un uomo, infatti, aveva dato in escandescenza con una serie di comportamenti prima molesti e poi violenti.

Giunti sul posto, anche i militari hanno avuto difficoltà a far calmare l'uomo, un italiano di 47 anni. Alla vista dei carabinieri l'esagitato si è opposto alla consegna dei documenti di identificazione e si è scagliato contro di loro in modo violento, cercando in più circostanze il contatto fisico e inducendo i militari ad utilizzare lo spray urticante in dotazione per arginare l’aggressività.

Il 47enne è stato pertanto dichiarato in arresto per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e nella mattinata di oggi verrà condotto innanzi il Giudice del Tribunale di Modena per essere giudicato con rito direttissimo.