Spaccio, coppia di giovani nigeriani arrestati dopo un inseguimento

Da alcune settimane ha ripreso vigore l'azione di contrasto allo spaccio di droga nell'area del parco XXII Aprile di Modena, presidiato ormai quasi quotidianamente dai Carabinieri. Si susseguono con cadenza regolare gli arresti e le denunce di pusher nella zona, i quali continuano a mettere in evidenza un fattore comune, vale a dire quello dell'origine nigeriana di chi svolge attività di smercio di sostanze in quell'area. Con un altro elemento comune: la presenza di un fiorente mercato legato al crack, sostanza che da qualche anno ha fatto il suo rientro preponderante sulla piazza modenese.

Anche ieri la Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Modena, con il supporto della Sezione Radiomobile, ha tratto in arresto due nigeriani, uomo e donna rispettivamente di 24 e 22 anni. I due sono stati sorpresi a cedere una dose di cocaina ad un cliente nel parco.

Alla vista dei militari che hanno intimato loro di fermarsi, i due stranieri sono fuggiti di corsa cercando di sottrarsi al controllo. Raggiunti dai militari, sono stati perquisiti e trovati in possesso circa 30 grammi di sostanze stupefacenti. Quello che stupisce è la differenziazione "dell'offerta": i due spacciatori avevano in particolare di 13 dosi di cocaina, 18 dosi di eroina, 17 dosi di crack e 12 dosi di marijuana. In tasca anche la somma contante di 410 euro, chiaro provento dell’attività di spaccio.