Furti con la tecnica dell'abbraccio, due nomadi in manette. La loro auto segnalata in tutta l'Emilia

Era ormai parecchio tempo che le forze dell'ordine avevano messo nel mirino una Alfa Romeo 147 di colore nero, che si aggirava in una vasta zona dell'Emilia spostandosi di frequente: a bordo vi erano almeno due persone sospettate di una serie di furti e tentati furti commessi in diversi comuni utilizzando la nota "tecnica dell'abbraccio".

Finalmente nel pomeriggio di mercoledì scorso si è presentata l'occasione per rintracciare e bloccare l'auto e i suoi occupanti. E' successo a seguito dell'ennesimo tentativo di scippo, commesso ai danni di una donna anziana avvicinata in strada a Malalbergo (BO). L'anziana è stata salvata dall'intervento di una vicina di casa, che ha letto correttamente la scena e ha avvertito le forze dell'ordine.

Grazie alla descrizione del veicolo e al costante scambio di informazioni fra i reparti dell'Arma sul territorio, a Malalbergo si sono portati si ai militari della COmpagnia di Modena che quelli di Molinella (BO), che hanno bloccato la coppia, poi identificata in due nomadi di origine rumena appena ventenni e incensurati.

I due sono stati tratti in arresto e portati in cella: a seguito dell’udienza per direttissima il Giudice del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e sottoposto la coppia alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Sono in corso ulteriori indagini per ad accertare se altri fatti finora denunciati possano essere attribuiti ai due giovani arrestati.