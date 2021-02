Padre e figlio fermati per un controllo e arrestati, droga in auto e a casa

I carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno svolto un controllo stradale ieri sera in via Circondaria Nord, nel corso del quale hanno fermato anche un'auto con a bordo due persone, padre e figlio. I due si sono dimostrati subito nervosi e i militari hanno perciò deciso di approfondire il controllo sul mezzo, scoprendo che a bordo dell'auto, nel baule, vi erano un panetto da 45 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Come di prassi, dunque, la perquisizione è stata estesa anche all'abitazione dei due, dove è stata trovata anche una modica quantità di marijuana, oltre a proiettili da caccia calibro .12, detenuti illegalmente.

Padre e figlio, un 47enne di origine campane e un ragazzo di 19 anni, sono quindi stati tratto in arresto per la detenzione di stupefacenti e sono stati portati in cella di sicurezza. Questa mattina saranno processati per direttissima.