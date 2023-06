Fermato su un camion con una patente contraffatta. Era anche ricercato

Grazie ad un controllo della Polizia Stradale un cittadino di nazionalità albanese domiciliato nel teramano è stato deferito all’autorità giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia perché in possesso di una patente di guida verosimilmente contraffatta. L’uomo, dagli ulteriori accertamenti intrapresi, è risultato inoltre destinatario di un provvedimento di carcerazione dovendo espiare la pena di 6 mesi di reclusione per il reato di evasione.

E' accaduto il 9 giugno presso il casello di Reggiolo sull’A22: una pattuglia della Sottosezione di Modena Nord durante il servizio di vigilanza stradale, ha sottoposto al controllo un autoarticolato con alla guida un cittadino albanese. Nella circostanza l’uomo ha esibito una patente di guida extra UE che agli occhi attenti e scrupolosi degli operatori ha destato qualche sospetto.

Infatti, da un’accurata valutazione del titolo abilitativo, il personale operante ha notato che il documento presentava alcuni sistemi di sicurezza non conformi ai modelli conosciuti dalle forse dell'ordine. Accompagnato in Ufficio per gli ulteriori accertamenti di rito e foto segnalamento, è poi emerso che l’autista aveva numerosi “alias” risultando inoltre destinatario di un provvedimento di carcerazione per evasione.

Il conducente è quindi tratto in arresto in esecuzione del provvedimento di carcerazione ed accompagnato presso l’Istituto carcerario Sant’Anna di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'albanese è stato anche denunciato per la falsificazione della patente di guida albanese con conseguente sequestro del documento.

La pattuglia ha proceduto inoltre a redigere le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada per essersi posto alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente di guida, applicando anche il fermo amministrativo di tre mesi al mezzo stesso.