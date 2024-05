Gang AK-47 Carpi in carcere un "picchiatore" della banda dei pakistani

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Ieri la Digos di Modena, coordinata dalla Procura della Repubblica, ha dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare in carcere nei confronti di un cittadino di origine pakistana, membro della gang nota come "AK-47 Carpi". L'arresto è arrivato dopo una incessante ricerca da parte della Polizia di Stato, dal momento che il giovane si era sottratto alla cattura a fine aprile, quando era scatta l'operazione contro la banda pakistana con base a Carpi.

Il componente del gruppo è indagato, in concorso, per minacce aggravale dall'uso dell'arma e per aver preso parte alla violenta rissa avvenuta a Carpi, nella notte del 23 aprile 2022, scatenata da una spaccatura all'interno della gang. In quella circostanza, infatti, una trentina di persone divise in due fazioni si erano scontrate facendo uso di armi e oggetti atti ad offendere, causando seria preoccupazione e grave allarme sociale.

Il giovane è accusato di aver ricoperto il ruolo di "picchiatore" all'interno del gruppo, disponibile all'occorrenza per azioni violente che si sono poi concretizzate in spedizioni punitive e pestaggi con coltello e mazza da baseball.

Lo straniero è stato rintracciato a Carpi e subito dopo condotto presso la Casa Circondariale di Modena.