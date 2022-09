Tenta di rapinare una donna, poi ostacola la circolazione e aggredisce un passante

Giornata nata male e finita peggio per un 42enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, che ieri ha commesso una serie di reati a Castelfranco Emilia, tenendo impegnati i Carabinieri a più riprese. Già nel corso della mattinata i militari della Tenenza sono dovuti intervenire su segnalazione di una donna, vittima di una tentata rapina all'interno di un'azienda dove l'uomo era entrato.

In quella circostanza il 42enne è stato individuato e accompagnato in caserma. Sentito il magistrato, i Carabinieri lo hanno rilasciato con una denuncia a piede libero.

Evidentemente però il provvedimento non è bastato a far scendere l'uomo a più miti consigli. Circa due ore più tardi erano le 14.30 - sono giunte altre segnalazioni, che descrivevano l'uomo in stato di profonda alterazione che imperversava per le strade del paese. Un problema per l'incolumità delle persone e dei veicoli in transito, visto che il 42enne sta gettando sulla carreggiata transenne e cestini del pattume.

In più, l'uomo avrebbe anche aggredito un passante nel centro storico, procurandogli delle lesioni lievi. Il tutto sotto l'effetto di alcol e droga, come poi accertato. Gli uomini dell'Arma, giunti in piazzale Aldo Moro, hanno avuto il loro bel da fare per neutralizzare il cittadino, che è quindi stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e lesioni personali. Anche in caserma l'uomo ha continuato con le sue sfuriate: dopo la notte in cella è stato accompagnato in tribunale per l'udienza direttissima. Il giudice lo ha condannato all'obbligo di firma quotidiano