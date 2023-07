Entra nella camera di una ragazza, la sequestra e la rapina. Straniero in manette

Circa un'ora e mezza di puro terrore, ostaggio di un rapinatore che l'ha sorpresa in camera da letto calandosi dall'abbaino per poi costringerla a consegnare denaro e telefono, oltre a seguirlo a diversi sportelli bancomat per prelevare contanti con le sue carte. Una notte che certo non dimenticherà mai un ragazza residente nel centro storico di Modena, vittima di un vero e proprio sequestro nella notte fra martedì e mercoledì scorsi.

Tutto è iniziato alle ore 4.30 del 12 luglio, quando un giovane nordafricano si è introdotto in casa della ragazza dal lucernario della camera da letto e con ripetute minacce l'ha costretta a consegnargli una somma di denaro di circa 200 euro in contanti e, successivamente, la aveva costretta ad accompagnarlo in strada per prelevare da diversi sportelli ATM altri contanti con due carte bancomat a lei intestate facendosi consegnare l'ulteriore somma di 1000 euro.

Una volta che il criminale è fuggito, la vittima ha potuto finalmente richiedere aiuto e intorno alle ore 6 una pattuglia della Volante si è portata presso la sua abitazione per raccogliere la denuncia.

La giovane ha riferito che durante tutte le fasi della rapina, durata appunto circa un’ora e mezza, il malvivente le aveva intimato di non guardarlo in volto obbligandola anche ad indossare un paio di occhiali da sole per non essere in seguito riconosciuto e prendendole il telefono cellulare per impedirle di chiamare le forze di polizia.

Le indagini e l'arresto

Sulla scorta di quanto raccontato dalla giovane, la Squadra Mobile ha immediatamente acquisito e visionato le immagini degli impianti di video sorveglianza, grazie alle quali gli agenti hanno potuto verificare che quanto raccontato dalla vittima corrispondeva a verità, oltre ad acquisire dettagli importanti sia sull’abbigliamento indossato dal rapinatore durante la commissione del reato sia sula colore e modello della bicicletta su cui si spostava.

E' stata immediatamente diramata una disposizione di rintracci alle Volanti di zona che, nella mattinata di giovedì, sono riuscite ad individuare un giovane corrispondente a quello accuratamente descritto dalla vittima della rapina. Si tratta di un giovane do origine marocchina, che è stato subito accompagnato in Questura per le procedure di identificazione, visto che non disponeva di documenti di identità.

Contemporaneamente la Squadra Mobile ha individuato una struttura di accoglienza di Modena dove il giovane occasionalmente si recava per mangiare, vestirsi e custodire i propri i effetti personali all’interno di alcuni armadietti. Dentro ad uno degli armadietti è stato rinvenuto uno zaino con all’interno l’identico abbigliamento (berretto, maglia e scarpe da ginnastica) indossato durante la rapina, come era emerso dalle telecamere. Inoltre, lo straniero presentava cicatrici su mani e braccia, come descritto dalla ragazza.

Un "fantasma" pregiudicato

A seguito del foto-segnalamento e della disamina del certificato dattiloscopica ottenuto tramite AFIS (Automatic Identification Fingerprint System), la Polizia ha appurato che il giovane malvivente in realtà aveva declinato numerose identità diverse in occasione di precedenti foto-segnalamenti, riportando per altro condanne definitive sotto falso nome. Ad inizio aprile l’indagato era stato scarcerato per fine pena dalla Casa Circondariale di Piacenza, dove era stato recluso in esecuzione di condanna definitiva per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato. Il marocchino senza fissa dimora "vanta" anche numerosi precedenti penali in materia di stupefacenti, reati contro il patrimonio e la persona.

Sussistendo un grave quadro indiziario ed il concreto pericolo di fuga, la Squadra Mobile ha proceduto al fermo del magrebino, portandolo al Sant'Anna. La Procura della Repubblica ha quindi chiesto al Giudice per le Indagini Preliminari la convalida della misura precautelare e l’applicazione della misura della custodia in carcere in relazione al delitto di rapina pluriaggravata. Oggi, all’esito dell’udienza e dell’interrogatorio, il GIP ha convalidatoil fermo e confermato la permanenza dietro le sbarre.