Riconosce sull'autobus l'uomo che lo aveva rapinato e lo fa arrestare

Un uomo di 24 anni è stato fermato ieri pomeriggio dai Carabinieri di Maranello e portato in carcere con l'accusa di rapina aggravata. Per capire l'accaduto bisogna tornare indietro di circa un mese, al 17 giugno, quando un cittadino era stato accerchiato e aggredito da tre malviventi Questi lo avevano preso a pugni e derubato dell'orologio e del telefono cellulare, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce.

Ebbene, nel primo pomeriggio di ieri, la vittima dell'aggressione si è fortunosamente imbattuta in uno dei tre rapinatori. L'incontro è avvenuto su una corriera di linea, che da Serramazzoni stava scendendo verso il capoluogo. La vittima ha segnalato la scoperta al 112 e i militari dell'Arma si sono subito messi in azione.

Il rapinatore, un 24enne, una volta che si è accorto di essere stato scoperto, ha approfittato della prima fermata utile - quella di Maranello - per lasciare l'autobus. La pattuglia dei Carabinieri, tuttavia, è intervenuta tempestivamente: il giovane sceso dal bus ha prima cercato di nascondersi dietro una siepe e poi di fuggire, ma è stato inseguito e raggiunto dai militari.

Il ragazzo è stato quindi sottoposto al fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina aggravata e lesioni personali, poi condotto presso il carcere di Sant'Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.