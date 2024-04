Violenta rapina a due ragazzi, arrestato all'estero un complice

Nell'estate di due anni fa, precisamente l’11 luglio del 2022, due giovanissimi di Gaggio in Piano stavano spingendo le loro bicilette di notte quando furono avvicinati e approcciati con fare minaccioso da due stranieri. Uno dei due ragazzi, in possesso di un borsello, venne aggredito con diversi pugni al volto e spinto a terra: l'aggressore impugnava un coltello e dopo averlo puntato alla gola della vittima lo aveva usato per tagliare la tracolla del borsello e se nera impadronito. Dopo la violenta rapina, i due sconosciuti si allontanarono scappando a piedi, mentre le urla dei due malcapitati attirarono sul posto alcune persone che prestarono il loro soccorso. Il giovane ferito venne così trasportato al pronto soccorso.

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, grazie a immediate indagini, riuscirono ad acquisire elementi di colpevolezza su due pregiudicati reggiani, autori materiali della rapina, i quali vennero poi colpiti da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, promosso dalla Procura della Repubblica di Modena ed emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari il 20 settembre 2022.

I militari hanno poi accertato anche la responsabilità di un terzo complice, italiano anch’egli di Scandiano, il quale aveva accompagnato in macchina i due autori materiali del reato, per poi attenderli e permettere loro la fuga.

Il giovane, nei mesi successivi all’episodio, venne arrestato in Slovenia, dove rimase detenuto per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il Mandato di Arresto Europeo richiesto dall’Autorità Giudiziaria di Modena si è così concretizzato nella giornata del 10 aprile 2024, allorché il destinatario del MAE, scarcerato all’estero, è stato consegnato alle Autorità italiane e tradotto presso il carcere di Trieste, nell’ambito delle procedure di cooperazione di polizia e giudiziaria.