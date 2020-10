Ciclista accerchiato e accoltellato ai Giardini Ducali, tre giovanissimi arrestati

Ancora un gravissimo fatto di cronaca all'interno dei Giardini pubblici di Modena. Nella notte tra sabato e domenica, intorno ale ore 1.30, un quarantaseienne modenese stava rincasando e ha deciso di attraversare il parco in bicicletta. Arrivato nella zona nei pressi della palazzina Vigarani, l'uomoè stato bloccato da tre giovani, che gli si sono parati davanti e lo hanno costretto a fermarsi.

Il malcapitato ha capito subito che si trattava di una rapina: uno dei malviventi ha afferrato una bottiglia mentre un secondo ragazzo lo ha strattonato fino a strappargli la maglietta. Sono stati pochi secondi di colluttazione, con la vittima che ha ceracto di resistere e divincolarsi. Un terzo rapinatore ha poi impugnato un coltello e ha ceracto di colpire il ciclista. Fortunatamente i fendenti gli hanno procurato solo lesioni superficiali alla schiena e ad un polpaccio.

Uno dei tre è riuscito a frugare nelle tasche del modenese e a rubargli una banconota da 20 euro, un pacchetto di sigarette e un accendino. il 46enne è però riuscito ad allontanarsi rapidamente in direzione di Corso Vittorio Emanuele II, da dove a poi avvertito le forze dell'ordine telefonando al 112.

Le pattuglie della Volante sono arrivate rapidamente in zona, entrando nel parco da due diversi ingressi. In questo modo gli agenti sono riusciti ad individuare e fermare immediatamente i tre aggressori. Si tratta di tre giovanissimi di origine tunisina, due diciassettenni e uno appena maggiorenne, ospitati presso un'unità per minori soli non accompagnati e già noti con diverse identità. I poliziotti hanno recuperato la refurtiva ancora il loro possesso e li hanno tratti in arresto per rapina aggravata in concorso.