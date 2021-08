Via Emilia Est, arrestato dopo aver colpito e rapinato una negoziante

L'uomo è stato bloccato venerdì dalla Polizia e si trova in carcere. L'aggressione presso il negozio Onze Point

/ Via Emilia Est

E' entrato presso il negozio con intenzioni ben diverse da un regolare acquisto e dopo aver importunato la negoziante, l'ha rapinata del telefono cellulare. Protagonisti di questa vicenda la commessa di Onze Point, negozio di abbigliamento in via Emilia Est, e un cittadino nigeriano già noto alle forze dell'ordine per episodi simili.

L'uomo è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato venerdì scorso. Oggi l'arresto è stato convalidato dal giudice e lo straniero resta ristretto in carcere con l'accusa di rapina e lesioni aggravate.