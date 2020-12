Rappresentante di gioielli pedinato e rapinato al semaforo, due arresti

Negli ultimi giorni si è chiuso il cerchio intorno ai due protagonisti di una rapina avvenuta a Modena il 22 novembre dello scorso anno, quando un rappresentante di gioielli era stato derubato della sua valigia mentre si trovava a bordo della propria auto. Dopo mesi di indagini, non certo semplici, la Squadra Mobile della Questura di Modena, coordinata dal pm Francesca Graziano, è riuscita ad identificare i due criminali, accusati di rapina aggravata in concorso.

Un colpo ben congeniato e studiato probabilmente con largo anticipo. Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza sparse in una vasta area della città, gli investigatori hanno potuto infatti accertare che i due malviventi avevano pedinato l'agente di commercio, seguendo i suoi spostamente attraverso le varie gioiellerie dove si era recato per mostrare il campionario di preziosi.

I due si muovevano in sella ad una moto di grossa cilindrata e hanno atteso il momento buono per colpire. Occasione che si è presentata in tarda mattinata, quando il rappresentante - un modenese di 56 anni - è salito a bordo della propria auto per proseguire il giro. L'uomo è stato raggiunto in viale Trento Trieste, mentre si trovava fermo ad un semaforo. Il passeggero è sceso dalla moto e con il casco ha infranto il finestrino posteriore dell'auto, afferrando la borsa con i gioielli. Il rappresentante la teneva però a tracolla per questioni di sicurezza ed è stato quini minacciato e strattonato, fino a che ha dovuto cedere.

Il rapinatore è quindi risalito in moto e il complice si è dileguato a forte velocità, con il prezioso bottino del valore di circa 73mila euro.

Un anno dopo, come detto, gli agenti della Mobile sono riusciti ad identificare i rapinatori in due pregiudicati campani, residenti a Napoli. Sabato scorso, su ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Modena, è stato arrestato un 50enne, mente il complice 38enne risulta al momento irreperibile. Si tratta di due persone specializzate in reati di questo tipo, commessi da veri e propri "trasfertisti" in diverse zone d'Italia.