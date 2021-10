Ruba alcolici e scappa dal supermercato, inseguito e arrestato

41enne arrestato dai Carabinieri per rapina impropria a Fiorano

Ieri poco dopo le ore 17.00, i Carabinieri della Stazione di Fiorano Modenese sono intervenuti presso un supermercato del paese dove un uomo aveva tentato di oltrepassare le casse con alcuni liquori non pagati, per un importo di oltre 100 euro, nascondendoli in una borsa.

La persona, non appena scoperta dal personale addetto alla sicurezza del negozio, ha guadagnato la fuga spingendoli vigorosamente. Dopo un breve inseguimento da parte del personale addetto all’esercizio commerciale e della pattuglia dell'Arma che nel frattempo è intervenuta, l'uomo è stato bloccato e tratto in arresto per tentata rapina impropria.