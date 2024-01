Dopo 14 furti anche una rapina a mano armata nel locale di piazza Roma. Preso il criminale

Sta assumendo contorni a dir poco surreali l'ondata criminale che sta colpendo il locale 'In vino veritas', aperto circa due anni fa in piazza Roma da Gian Marco Goldoni. Il giovane imprenditore, fin dal giorno dell'inaugurazione, è finito nel mirino dei criminali di strada. Il suo esercizio è arrivato a contare in pochi mesi ben 14 furti, durante i quali sono stati danneggiati gli infissi e rubati più volte sia il fondocassa che prodotti in vendita e altri oggetti in uso al bar.

Nella tarda serata di lunedì, tuttavia, è successo qualcosa di ancora peggiore: Goldoni si è trovato faccia a faccia con il criminale che lo ha derubato. Era quasi l'orario di chiusura, intorno a mezzanotte, quando uno straniero si è presentato nel locale chiedendo un superalcolico e accomodandosi su un tavolino esterno: quando il gestore ha portato l'ordinazione, l'avventore ha messo sul tavolo una pistola e ha intimato di consegnare i soldi della cassa. La vittima non ha potuto fare altro che esaudire la richiesta, dopodiché il rapinatore - che si era presentato anche per nome dicendo di essere appena uscito dal carcere e di essere un "tipo pericolo" - ha terminato con calma la sua consumazione e se ne è andato con il bottino.

Scoraggiato e arrabbiato, l'imprenditore modenese si era rivolto persino alla sua clientela con un posto social: "Domani dalle 00.30 fino a chiusura offro un gin tonic a chiunque abbia voglia di farmi compagnia fino a che non chiudo il locale". Una richiesta di aiuto per poter lavorare in sicurezza, che è stata esaudita da amici e clienti nella serata di ieri.

Quantomeno, questa volta la denuncia e le indagini immediate svolte dalle forze dell'ordine hanno consentito di rintracciare il criminale. Secondo quanto riferito da Goldoni stesso, infatti, la scorsa notte i carabinieri sono riusciti a identificare e arrestare il rapinatore. "Un efficienza così non me l aspettavo. Mi hanno fatto sentire al sicuro, mi hanno dato i loro contatti personali e mi hanno insegnato come gestire situazioni del genere - ha scritto Goldoni in riferimento ai militari dell?Arma - Ho conosciuto tre persone (carabinieri) che mi hanno davvero dato qualcosa di speciale. Persone davvero belle. Sono molto contento, mi hanno fatto capire che non sono solo. Complimenti per il lavoro che avete svolto e complimenti per l'educazione e l'umanità che mi avete trasmesso".