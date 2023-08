Rapina violenta in Piazza Matteotti, identificato e arrestato un 19enne

Le Indagini dei Carabinieri di Modena hanno permesso di identificare e successivamente trarre in arresto il presunto responsabile della violenta rapina avvenuta nella serata del 5 luglio scorso in Piazza Matteotti. Un episodio che aveva destato molta preoccupazione, in particolare per la violenza usata nei confronti della vittima un ragazzo di 17 anni.

Quella sera, intorno alle 22.30, il ragazzo si trovava insieme alla sua fidanzata quando ha notato un gruppetto di persone intorno alla sua bicicletta, posteggiata appunto in piazza Matteotti. Per scongiurare un furto del mezzo, il 17enne si era fatto avanti, innescando la risposta violenta in particolare di uno dei ragazzi presenti: questi lo aveva colpito con una testata che lo aveva fatto cadere a terra, poi con una serie di calci e pugni. Per finire, era anche stato rapinato della collanina che aveva indosso.

Sul posto era intervenuta in prima battuta una pattuglia dei Carabinieri, che aveva svolto i primi accertamenti. Nei giorni successivi i militari della Stazione viale Tassoni hanno approfondito le indagini, vagliando diverse telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale situate nella zona dell'aggressione.

L'inchiesta ha permesso di individuare ll presunto aggressore, che è poi stato identificato in un ragazzo di 19 anni. Il giovane è stato indagato per rapina aggravata e nella mattinata di oggi è stata eseguita dall'Arma l'ordinanza applicativa della misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena.