Straniero irregolare fugge ad un controllo, colluttazione e arresto

Ieri pomeriggi intorno alle ore 17 i Carabinieri di Maranello, di pattuglia sul territorio, si sono imbattuti in uno straniero, che alla vista della gazzella ha cercato di allontanarsi in fretta e furia in sella alla propria bicicletta. I militari lo hanno inseguito e raggiunto dopo pochi metri e ne è nata una colluttazione, con l'uomo che ha cercato di divincolarsi strattonando i militari.

Alla fine i due dell'Arma hanno avuto la meglio e lo straniero è stato immobilizzato. Identificato in un 40enne nigeriano formalmente domiciliato a Sassuolo, l'uomo è risultato non più in regola con le norme di soggiorno.

Lo straniero è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, per poi trascorrere la notte in caserma in attesa del processo direttissimo.