Carabinieri fuori servizio riconoscono un ricercato e lo fanno arrestare

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena, hanno tratto in arresto un 33enne straniero nei cui confronti pendeva un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Nella circostanza, tre militari fuori servizio, mentre si trovavano all’interno di un esercizio pubblico situato in zona Modena Est, hanno notato una persona nota per i suoi trascorsi giudiziari perché che nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento restrittivo del Tribunale di Modena per reati concernenti le sostanze stupefacenti.

I militari allertavano la Centrale Operativa che faceva intervenire in ausilio una pattuglia, con la quale traevano in arresto l’uomo in esecuzione del citato provvedimento. La persona arrestata è stata condotta presso il carcere di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.