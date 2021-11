Lancia un sasso e aggredisce un agente, arrestato per la terza volta in Questura

Ieri pomeriggio un cittadino straniero è finito in manette dopo l'ennesimo episodio violento messo in atto presso la Questura di Modena. Si tratta del 35enne originario della Somalia già protagonista di alcuni danneggiamenti analoghi nel maggio scorso, quando per due volte aveva lanciato alcune pesanti pietre contro le porte di ingresso della struttura di via Palatucci, danneggiando vetro e infissi. Anche nel 2020 era già stato arrestato per un eccesso d'ira di fronte ai funzionari della Questura.

Una scena simile si è ripetuta ieri presso l'Ufficio Immigrazione. In un momento di esasperazione il 35enne ha preso un sasso e lo ha gettato contro il vetro di una finestra. Non pago, ha reagito violentemente anche all'intervento degli agenti di Polizia, colpendone uno e gettandolo contro un muro procurandosi lesioni lievi. Lo straniero è quindi stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato.

Alla base del comportamento dello straniero vi sarebbe la frustrazione per le procedure burocratiche legate al suo soggiorno in Italia. Il 35enne, infatti, si trova nel nostro paese dopo che è stata accolta la sua richiesta di asilo, ma attualmente è senza fissa dimora e senza occupazione, dopo aver passato alcuni mesi in carcere. Ieri si trovava all'Ufficio Immigrazione su appuntamento, proprio per ottenere nuova documentazione, ma ha lamentato di non essere stato ricevuto e ha perso le staffe.

Dopo il processo per direttissima, per lui si sono aperte nuovamente le celle del Sant'Anna.