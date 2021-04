Corruzione di minore con avances sessuali, arrestato un professore di scuola media

Non ha iniziato la sua abituale giornata di lezione il docente delle scuole medie di Soliera chi ieri mattina è stato bloccato dai Carabinieri e tratto in arresto. L'uomo, che si trova ai domiciliari, è accusato di un fatto molto grave: corruzione di minore. Il reato, che prevede una pena fino a 5 anni di reclusione, avrebbe coinvolto come vittima uno studente di classe prima, ma non si conoscono i contorni della vicenda.

Le segnalazioni, giunte anche da parte di genitori, avevano fatto scattare l'indagine sul conto del professore, nei confronti del quale l'Arma ha agio con celerità per evitare che la situazione potesse dare adito a fatti ancora più gravi.

Il docente è stato sospeso dall'insegnamento in attesa che la vicenda giudiziaria si definisca.