Pusher minorenne al parco Pertini, denunciato dalla Polizia

Nella serata di venerdì scorso, 4 agosto, intorno alle 21.00 una pattuglia della Volante ha effettuato una perlustrazione del parco Pertini, l'area verde alle spalle del Teatro Storchi ben nota per essere crocevia di spaccio. I poliziotti hanno notato un giovane seduto su una panchina in atteggiamento sospetto e si sono avvicinati per un controllo.

Alla vista degli operatori il ragazzo ha tentato di nascondere dietro la schiena un involucro di cellophane trasparente. Subito recuperato dagli agenti, il pacchetto è risultato poi contenere hashish per un peso, complessivo di 36,40 grammi.

Il giovanissimo straniero, di appena 17 anni, è quindi stato denunciato al Tribunale dei Minori per detenzione ai fini di spaccio.