Spaccio al parco, 21enne arrestato dopo aver venduto hashish

Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni hanno proceduto ad idenfificare un ragazzo di 21 anni. Durante un pattugliamento in un parco, infatti, il giovane è stato visto mentre vedeva una dose di hashish a un acquirente, un 31enne modenese.

La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito di rinvenire la somma in contanti di 840 Euro, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’hashish e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale: il 21enne è stato tratto in arresto per la cessione dello stupefacente, mentre il suo acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.