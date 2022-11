Sorpreso a spacciare hashish al parco e arrestato dai militari

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 58enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei controlli in alcuni parchi della zona sud della città, i militari hanno proceduto a fermare una persona sospetta, sorpresa nell’atto di cedere un involucro a un giovane.

L’uomo che aveva ceduto una dose di hashish di circa 2 grammi ad un 26enne, è stato trovato in possesso di altri 110 grammi della stessa sostanza, oltre ad un bilancino e materiale per il confezionamento delle dosi.

La persona è stata tratta in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e verrà condotto in mattinata davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo. Il 26enne è stato segnalato amministrativamente alla prefettura di Modena.