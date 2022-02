Spaccio, due stranieri irregolari arrestati a Modena e Carpi

A Modena, nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto un uomo di 25 anni in zina San Faustino. Il giovane si è dato alla fuga non appena si è accorto dellla presenza della pattuglia. Inseguito dagli agenti, è stato bloccato in via Barozzi all’incrocio con via Testi.

Durante la fuga, come di prassi, si è disfatto di un involucro lanciandolo per terra. Prontamente recuperato dagli agenti, il pacchetto contevenva circa 25 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per i contatti con fornitori e clienti. La posizione dello straniero, già noto alle forze del'ordine, clandestino e già sottoposto a misura cautelare dell’obbligo di firma, è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Anche a Carpi, nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti del Commissariato hanno proceduto all’arresto di un uomo di 59 anni che, fermato per un controllo in via Enrico Fermi, è stato trovato in possesso di dosi preconfezionate di cocaina e hashish, oltre a un bilancino di precisione e denaro contante. Anche per lui si valuterà la regolarità sul territorio nazionale.