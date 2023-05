Bivacco al Parco Ferrari, la Volante intercetta un giovane spacciatore

Nella serata di ieri, intorno alle ore 21, una pattuglia della Squadra Volante di Modena che stava transitando all’interno del parco Ferrari ha notato un capannello di persone che bivaccavano attorno ad una panchina. Alla vista della Polizia, un giovane si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta in direzione di via Autodromo.

Gli agenti si sono immediatamente posti al suo inseguimento, riuscendo a bloccarlo in fondo a via Piazza. L’uomo, durante la fuga, si è disfatto di un involucro, gettandolo a terra. Lo stesso, subito recuperato dagli operatori, è risultato contenere 27 dosi di cocaina, pronte per la cessione, per un peso di oltre 11 grammi.

Il 30enne è stato tratto n arresto e anche denunciato in stato di libertà per ingresso e soggiorno illegale sul territorio italiano. Nei suoi confronti, l’Ufficio Immigrazione ha avviato l’iter procedurale ai fini dell’espulsione.