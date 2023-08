Sorpreso al parco con diverse dosi di hashish, 23enne in manette a Vignola

Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Vignola, nel corso un pattugliamento in un parco cittadino hanno notato un giovane che ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga non appena si è accorto della presenza dei militari.

Inseguito e bloccato dagli uomini dell'arma, il 23enne è stato sottoposto a controllo nel corso del quale è stato trovato in possesso di 11 dosi di hashish, per complessivi oltre 24 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 185 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’hashish, il denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi sono stati sottoposti a sequestro e il ragazzo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo una notte in cella di sicurezza, questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.