Hashish e coltello nello zaino. 34enne in manette

Modena: Arrestato da Carabinieri e Polizia Locale con la droga e un coltello.

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Modena, insieme all'unità cinofila della Polizia Locale di Modena, ieri pomeriggio hanno tratto in arresto un 34enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio nella zona di corso Vittorio Emanuele, gli operatori hanno notato un uomo celare qualcosa nello zaino. Appena lo sraniero si è accorto della presenza delle forze dell’ordine, ha lasciato improvvisamente lo zaino e sie è dato alla fuga, venendo tuttavia raggiunto e bloccato. All’interno dello zaino sono stati rinvenuti 40 grammi di hashish, un coltello a serramanico, 350 € in contanti e materiali utili al confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato tratto in arresto e ha passato la notte in cella. Questa mattina, davanti al Giudice per il rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato, disponendo per l’imputato la misura cautelare dell’obbligo di firma.