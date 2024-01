Autostazione, pusher nel mirino della Polizia. Recuperati oltre tre chili di droga

Si è concretizzata nella giornata di martedì scorso, 16 gennaio, un'operazione della Squadra Mobile e della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord, che ha portato all'arresto di uno spacciatore marocchino e al recupero di una notevole quantità di droga.

Nell'area del parco Novi Sad e della Stazione delle Autocorriere, gli agenti hanno predisposto un servizio mirato di appostamento e pedinamento nei confronti di un giovane nordafricano, solito muoversi a bordo di una mountain bike di colore azzurro, verosimilmente dedito ad attività di spaccio rivolta agli studenti degli istituti scolastici presenti in zona quotidianamente. Un'indagine nata anche da diverse segnalazioni giunte dai cittadini.

Nel corso del servizio, il 25enne magrebino è stato notato muoversi con circospezione nei pressi della Stazione Autocorriere: dopo aver effettuato vari giri in zona percorrendo le stesse strade più volte, è entrato nel cortile di uno stabile della zona, per poi accedere ad una abitazione al 4° piano. Da immediate verifiche, è stato accertato che l'appartamento in questione non era affittato da mesi; ipotizzando che il 25enne non avesse titolo per permanervi, gli agenti hanno deciso di mettere in atto il blitz.

Alla vista della Polizia, il giovane ha tentato dapprima la fuga, quindi ha opposto resistenza e ha aggredito i poliziotti. prima di essere definitivamente bloccato. La perquisizione domiciliare ha permesso di scoprire e sequestrare complessivamente 2,5 chili di hashish, circa 863 grammi di cocaina e la somma di 14mila euro in contanti, nascosti in cucina e nella camera da letto.

Il 25enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Nella giornata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare in carcere nei confronti dell'indagato.