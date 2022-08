Spacciatore in manette a Bomporto: sequestrate dosi di coca, hashish e crack

Aveva con sè un "ampio" assortimento di sostanze stupefacenti il 31enne che la scorsa notte è incappato in un controllo da parte dei carabinieri della Stazioen di Bomporto. Il giovane è infatti stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.

Una volta fermato e perquisito dalla pattuglia, il giovane è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, 2,5 grammi di hashish, 0,5 grammi di crack. Con sè aveva anche più di 400 euro in contanti, ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio.

Arrestato, verrà giudicato per direttissima nel corso della mattinata di oggi.