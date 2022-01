Buon Pastore, 21enne in manette per spaccio di cocaina

Nella tarda mattinata di ieri gli agenti della Squadra Volante, durante l’ordinaria attività di controllo del territorio, hanno proceduto all’arresto di un uomo di 21 anni, con predenti di polizia, per spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti in servizio di pattugliamento nella zona Buon Pastore hanno notato la presenza di due giovani che si stavano scambiando qualcosa in modo sospetto.

Alla vista dei poliziotti i due si sono allontanati rapidamente in direzioni opposte, dandosi poi ad una vera e propria fuga dopo aver gettato in un cortile privato l'oggetto che si erano scambiati poco prima. Inseguiti, sonos tati bloccati senza particolari ostacoli.

Gli agenti hanno poi recuperato l’involucro di cui si erano disfatti, al cui interno vi erano 15 dosi di cocaina per un peso di circa 10 grammi.

La successiva perquisizione e gli accertamenti hanno confermato che il 21enne aveva ceduto la droga in cambio di 50 euro. Mentre lo spacciatore è stato accompagnato in cella in Questura, in attesa del processo, l'altro ragazzo è stato segnalato alla Prefettura quale consumatore di stupefacenti e ora dovrà seguire l'iter amministrativo previsto.