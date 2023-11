In camper con oltre un chilo di droga, 53enne finisce in carcere

Nell’ambito della campagna di prevenzione e contrasto al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Modena, nelle giornate dal 20 e 21 novembre sono stati eseguiti nuovi servizi straordinari mirati a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, anche tra i più giovani.

Ieri pomeriggio i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo hanno tratto in arresto un 53enne straniero, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato notato aggirarsi con fare sospetto nell’abitato di Maranello e alla vista dei Carabinieri, in tutta fretta è salito a bordo di un camper e si è allontanato. Raggiunto dai militari, è stato fermato e sottoposto ad accurato controllo a seguito del quale è stato trovato in possesso di 634 grammi di eroina, 105 grammi di cocaina, 350 di hashish e 1,5 di marijuana.

Sul camper aveva anche un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e della somma contante di 650 euro, tutti sequestrati. L'uomo è stato trasferito direttamente nel carcere di Sant'Anna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria;

i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Pavullo nel Frignano, la notte del 21 novembre, sulla SS12 nel tratto di strada di Serramazzoni, hanno proceduto al controllo di un’autovettura sospetta, guidata da un 34enne e con a bordo due persone. All’atto del controllo di polizia, i militari hanno rinvenuto 2 grammi di cocaina e un flaconcino contenente del metadone. La sostanza stupefacente è stata posta in sequestro e le tre persone sono state segnalate amministrativamente alla Prefettura di Modena. Inoltre, a carico del conducente si è proceduto al ritiro della patente di guida per il successivo provvedimento di sospensione;

I Carabinieri della Stazione di Maranello, nel pomeriggio di ieri, hanno proceduto al controllo di un 21enne che è stato trovato in possesso di una dose di hashish. e segnalato alla Prefettura.