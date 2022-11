Cerca di eludere un controllo della Polizia, fermato pusher clandestino

Alla vista dell’auto di servizio che stava percorrendo via Cremaschi, a Carpi, un uomo ha accelerato il passo come per eludere un eventuale controllo. L’atteggiamento sospetto non è passato inosservato, pertanto, gli agenti, hanno deciso di fermarlo per l’identificazione.

E' accaduto ieri nel primo pomeriggio durante un comune pattugliamento da parte delle Volanti del Commissariato di Polizia di Carpi. Pensando di non essere visto, lo straniero ha cercato di disfarsi, gettandolo in un’aiuola, di un involucro che è stato subito recuperato dagli operatori, contenente - come da successiva prova narcotest – sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di 38,68 grammi.

Il 47enne è stato bloccato e perquisito, Addosso, in una tasca del gilet, anche un coltellino per il taglio della droga. per lui è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Irregolare in Italia, è stato anche denunciato per inosservanza delle norme sugli stranieri e la sua posizione è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.