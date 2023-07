Spaccia cocaina in paese, 24enne in manette a Castelfranco

Nel tardo pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione e contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, hanno fermato e identificato un 24enne, che si aggirava a piedi, con fare sospetto, nel centro abitato.

Il ragazzo è stato fermato e sottoposto ad accurato controllo di polizia, nel corso del quale è risultato in possesso di 7 dosi di sostanza stupefacente, risultata poi essere cocaina. La sostanza è stata posta in sequestro e il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’arrestato questa mattina è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena, che ha convalidato l’arresto e sottoposto il 24enne alla misura cautelare dell’obbligo di firma.